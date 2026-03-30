FBI Busca a Regio Desaparecido Desde 2021; Viajaba de Arkansas, Estados Unidos a Monterrey

Un hombre originario de Nuevo León, con residencia en Arkansas, Estados Unidos, es buscado por autoridades federales tras permanecer en calidad de desaparecido desde marzo de 2021, cuando viajaba rumbo a Monterrey para visitar a su pareja.

Se trata de Luis Dávila, cuya búsqueda es encabezada por el FBI, a través de su oficina de campo en Little Rock, Arkansas, desde donde se emitió una alerta para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

Video: Busca FBI a Desaparecido de Arkansas en Monterrey y Nuevo Laredo

De acuerdo con la información difundida, Luis salió de Arkansas el 29 de marzo de 2021 con destino a Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, desde ese momento se perdió todo contacto con él y no se ha vuelto a tener información sobre su paradero.

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Las autoridades estadounidenses señalaron que, desde 2023, se han realizado solicitudes de colaboración a los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas con el objetivo de ampliar la búsqueda y tratar de ubicar al hombre. No obstante, hasta el momento no se tienen pistas claras ni sobre su ubicación ni sobre el vehículo en el que viajaba.

Familia es originaria de Allende, Nuevo León

La familia de Luis Dávila es originaria del municipio de Allende, Nuevo León, aunque desde hace aproximadamente 30 años radica en Arkansas, Estados Unidos. Ante la falta de noticias, sus seres queridos solicitaron la intervención de las autoridades federales estadounidenses para intensificar su localización.

De manera preliminar, se ha señalado que la última ubicación conocida del desaparecido podría situarse en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El caso continúa bajo investigación, mientras autoridades mantienen activa la alerta y piden a la población proporcionar cualquier dato que pueda contribuir a dar con su paradero.