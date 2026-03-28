Mujer Sobrevive a Intento de Ejecución en Monterrey, Nuevo León

Una mujer de aproximadamente 50 años sobrevivió a un intento de ejecución tras ser atacada a balazos en calles de la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey.

El ataque se registró minutos después de las 17:00 horas de este sábado en el cruce de las calles Juan Pérez de Los Ríos y Diego Rodríguez, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

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De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue sorprendida por sujetos armados, quienes sin mediar palabra accionaron sus armas en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Tras la agresión, la mujer resultó lesionada en uno de sus brazos, por lo que fue auxiliada en el sitio por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron a un hospital cercano para su valoración médica. Hasta el momento, se reporta fuera de peligro.

Investigan intento de asesinato

Elementos de la Policía de Monterrey acudieron al lugar de los hechos y procedieron a acordonar la zona para preservar evidencias, mientras que agentes ministeriales iniciaron las primeras indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el levantamiento de indicios balísticos en el sitio, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas, sin embargo, las autoridades ya trabajan en la búsqueda de los presuntos responsables, así como en el análisis de cámaras de vigilancia cercanas para dar con su paradero.

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