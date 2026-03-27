Karina “N” se Reúne con su Familia tras Quedar en Libertad Condicional en Nuevo León

Después de que un juez federal le concedió libertad condicional, durante la noche del jueves 26 de marzo, Karina "N" realizó una publicación en sus redes sociales donde se mostró agradecida por reunirse nuevamente con su familia, y compartió una fotografía con sus tres hijos con el mensaje: "Gracias a Dios, ya con mis pollitos. Dios es grande".

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La exfuncionaria municipal de Monterrey dijo que disfrutará cada momento a lado de sus hijos y aprovechará para dejarse apapachar por todos sus seres queridos, luego de estas semanas en las que estuvo lejos de ellos. Además, agradeció a cada uno de sus familiares, vecinos y congregaciones que la estuvieron apoyando, que oraron por ella y estuvieron al tanto de sus pequeños.

¿Cuándo es la siguiente audiencia de Karina "N"?

Será el 13 de octubre del 2027, a las 10:00 de mañana, la próxima audiencia de Karina "N", Débora "N" y Gustavo "N", donde el juez definirá si se les concede el perdón o regresan a prisión, una vez que se analice si cumplieron con cada una de las condiciones para la reparación del daño contra el senador Waldo Fernández.

Entre las medidas de reparación del daño destacan las disculpas públicas, una indemnización de 3 millones 232 mil pesos en 18 pagos de 179 mil cada uno a partir de próximo 30 de marzo y al menos 30 horas de labor social comunitario. Además, no podrán tener contacto con los testigos ni el senador, deberán hacer una campaña publicitara con spots donde señalen la gravedad de presentar denuncias falsas y no podrán contender por puestos de elección popular.

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Con información de Karina Garza | N+

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