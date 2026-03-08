Karina “N” y Waldo Fernández Tendrán Audiencia Conciliatoria para Llegar a Acuerdo Reparatorio

Luego de la vinculación a proceso de la exsecretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, será el próximo 26 de marzo cuando se lleve a cabo la audiencia conciliatoria para concretar la reparación del daño dentro del proceso legal que involucra a Karina “N” y Waldo Fernández.

El senador señaló que dejará el asunto en manos de las autoridades, pues su objetivo no es que Karina “N”, Débora “N” y Gustavo “N” permanezcan en prisión. Indicó que su prioridad es limpiar su nombre, por ello esperará a la siguiente sesión para recibir una disculpa pública por las acusaciones vertidas en su contra.

Hoy perdió mi familia, perdió la familia de Karina, perdió la familia de Débora, perdió la familia del abogado. (…) perdió la Fiscalía de Nuevo León

Waldo Fernández, también agregó que de existir una reparación patrimonial donaría el dinero a una asociación benéfica. Respecto a la Fiscalía de Nuevo León, sostuvo que el proceso penal continúa su curso. Finalmente, concluyó que se solicitará un desglose a la Fiscalía, argumentando que cualquier ciudadano común podría ser víctima de una situación similar.

Karina "N" permanece en prisión preventiva

Debido a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada por el juez junto con la vinculación a proceso como resultado de la audiencia de casi 7 horas que se llevó a cabo el sábado 7 de marzo, Karina "N" permanecerá en el centro penitenciario femenil Escobedo, Nuevo León.

Con información de Brian Samaniego | N+

