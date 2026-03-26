Suspenden Proceso Penal de Karina "N" y Esperan para Dejarla en Libertad en Nuevo León

Karina “N”, exsecretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, quedará en libertad luego de haber sido vinculada a proceso por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones en contra de Waldo Fernández, por los hechos registrados cuando ambos competían por la senaduría en el proceso electoral del 2024.

Luego de concluir la audiencia realizada la mañana del jueves 26 de marzo, se informó llegaron a un acuerdo para suspender el proceso penal de Karina "N" por 18 meses y reparar el daño causado a Waldo Fernández. La exsecretaria de Desarrollo Humano de Monterrey deberá cumplir varias obligaciones para no caer en desacato.

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