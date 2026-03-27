Activan Alerta Amber por Niño de 5 Años Desaparecido en Juárez, NL; Fue Sustraído por su Mamá

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) activó este viernes 27 de marzo una Alerta Amber luego de que se reportara la desaparición de un menor de 5 años de edad tras ser sustraído de la casa de su abuela en la colonia José Páez, en le municipio de Juárez, Nuevo León.

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El menor desaparecido fue identificado como Said Francisco Pérez Márquez, de 5 años de edad. El pequeño estaba bajo custodia de su abuela materna, pero fue el pasado 29 de noviembre cuando su madre biológica, identificada como Dania Pérez, sustrajo a niño de su propiedad. Tras este caso, familiares denunciaron los hechos, por lo que autoridades iniciaron un investigación.

El día en que fue sustraído el menor portaba una camisa gris y pants de color azul. El pequeño Said tiene una estatura de un metro y padece del trastorno del habla. Como rasgos de indentificación se señaló que su tez es morena clara, tiene cabello negro, lacio y es de ojos cafés. Se espera que con esta información, su localización sea más rápida.

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Said, menor desaparecido en Juárez, ha sido visto en situación de calle

Según las autoridades de investigación, las últimas versiones señalan que el pequeño Said ha sido visto un par de veces en situación de calle en compañía de quien sería su padrastro, identificado como David Martínez. Tanto el hombre como la madre del menor se han negado a brindar información sobre la ubicación y la condición de salud del niño, por lo que elementos de seguridad se encuentran en su búsqueda.

Debido a la condición en la que el menor ha sido visto y tras el comportamiento de ambos sujetos, autoridades señalaron que Said se podrían encontrar en peligro inminente pese a que el niño se encuentre con su madre biológica. Se espera que durante los próximas días se revelen más detalles sobre este caso y se de con la ubicación de Said Pérez.

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