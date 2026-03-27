Hombre Muere por Disparo Mientras Jugaba con Arma de Fuego en Monterrey

Un hombre murió luego de dispararse cuando presuntamente jugaba con un arma de fuego junto a un grupo de amigos en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho se registró cerca de las 02:00 de la madrugada del viernes 27 de marzo en el cruce de las calles Arroyo Santa Fe y Leopoldo González, en la colonia Constituyentes Del 57.

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De acuerdo con las primeras indagatorias, hay dos versiones que se investigan: en la primera, la víctima presuntamente estaba jugando a la ruleta rusa cuando se disparó; la segunda señala que el hombre presuntamente estaba mostrando el arma de fuego a sus amigos, cuando una mala maniobra lo llevó a activar el gatillo y disparar.

Video: Juega Hombre con Arma de Fuego Se Dispara y Muere en Monterrey

Vecinos reportan disparos y movilizan a autoridades de seguridad

Luego de que los vecinos de la colonia Constituyentes del 57 reportaran las detonaciones de arma de fuego, elementos de Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio. Al arribar, encontraron a la víctima con un impacto de bala de entrada y salida en el cráneo, y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Autoridades de seguridad informaron que el hombre sin vida fue identificado como Johan Alejandro Moreno Esquivel de 20 años de edad. Agentes ministeriales también llegaron a la zona acordonada, donde localizaron un casquillo percutido calibre .380. Las investigaciones continúan en el sitio para determinar la versión oficial de los hechos.

La situación alarmó a vecinos, quienes estuvieron en las puertas de sus casa observando el despliegue de las autoridades. El cuerpo del hombre fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la autopsia de ley.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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