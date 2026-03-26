Mujer Queda Herida tras Sufrir Intento de Homicidio en General Zuazua, Nuevo León
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Sujetos armados dispararon directamente contra la mujer de 25 años de edad, quien resultó con un herida en la pierna, en la colonia Real de Palmas, en el municipio de Zuazua
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Una mujer resultó lesionada luego de sufrir un intento de ejecución en el municipio de General Zuazua, Nuevo León. El ataque armado fue reportado la noche del miércoles 26 de marzo en una plaza pública ubicada frente a un sector residencial de la colonia Real De Palmas, Sector Duque.
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De acuerdo con los primeros informes, se presume que hombres armados a bordo de un vehículo motocross pasaron disparando, aparentemente en un ataque directo contra la mujer, en el cruce de las calles Duque De Medina y Duque De Escalona. La agresión alertó a vecinos y movilizó a las autoridades de seguridad.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial, únicamente se dio a conocer que tiene 25 años de edad. La mujer fue trasladada a un hospital para su atención médica debido a la lesión que presentaba en una de sus piernas. De los presuntos agresores no se tienen pistas.
Albañil es herido por presunta bala perdida en Monterrey
Otro hecho de violencia se registró la madrugada del 24 de marzo, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Un albañil resultó lesionado por un proyectil de arma de fuego que presuntamente se trató de una bala perdida, en las calles Valle Verde y San Ángel, de la colonia San Ángel.
Se informó que presuntamente, el trabajador de la construcción, identificado como Juan Antonio de 36 años de edad, escuchó los disparos y al salir a ver que ocurría fue alcanzado por los proyectiles y esquirlas en la tibia y el peroné izquierdo, con orificio de entrada y salida. Al sitio arribaron cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.
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Con información de Raymundo Elizalde | N+
SHH