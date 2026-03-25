Conductor Pierde Conocimiento, Choca y Vuelca en Carretera a Reynosa en Guadalupe, NL

Un conductor terminó chocando contra un taxi y volcando frente a una cafetería luego de que aparentemente perdiera el conocimiento cuando circulaba sobre la carretera a Reynosa, a la altura de la colonia Santa Cruz, en Guadalupe, Nuevo León.

Noticia relacionada: Choque de Tractocamiones Deja Un Lesionado en Libramiento Noroeste en Santa Catarina, Nuevo León

El percance se registró cuando un conductor comenzó a sentirse mal, lo que provocó que estrellara su auto contra un taxi y posteriormente terminara volcado frente a un establecimiento. Fueron varios ciudadanos quienes de inmediato pidieron el apoyo de autoridades para brindarle atención a las dos personas afectadas.

A este lugar llegaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes comenzaron a brindar atención médica a ambos conductores. El taxista fue identificado como Héctor Flores, de 45 años de edad, mientras que la segunda persona se trataría de Mario González, quien fue trasladado a un hospital cercano.

Video: Conductor Choca y Vuelca Frente a Parque Industrial en Guadalupe Nuevo León

Choque y volcadura genera tráfico en carretera a Reynosa

Fueron elementos de Protección Civil de Nuevo León quienes acordonaron este sitio para evitar que se registraran más daños. El vehículo particular terminó causando daños en la fachada de una cafetería. Minutos más tarde a este lugar llego una grúa para retirar las unidades afectadas.

Uno de los carriles de la carretera a Reynosa tuvo que ser cerrado para llevar a cabo los trabajos correspondientes, lo que generó intenso tráfico por un par de horas. Tras terminar las labores, este paso que conecta con el municipio de Juárez quedó abierta en su totalidad.

Historias recomendadas:

Con información de Adriana Garcino | N+

DAGM