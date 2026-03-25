Hombre Muere al Chocar con Grúa en Santa Catarina, Nuevo León; Habría Sufrido un Malestar

Durante la madrugada del miércoles 25 de marzo se registró un accidente vial que dejó como saldo una persona sin vida en el cruce de las calles Morelos y Francisco Morazán, en la colonia Zimix del municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

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Elementos de Protección Civil Jaguares de Santa Catarina se movilizaron hasta el punto donde ocurrió el accidente en la colonia Zimix. Al llegar, confirmaron el choque de una camioneta y la muerte de una persona que viajaba a bordo de ella.

La víctima fue identificada como José Luis de 55 años de edad, quien presuntamente perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una grúa, después de presentar un malestar. Hasta el momento, no han confirmado si el hombre murió por el golpe al chocar o si fue debido a causas naturales.

Tras confirmarse su muerte, autoridades de seguridad y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevaron a cabo el acordonamiento de la zona, en el cruce de las calles Morelos y Francisco Morazán, para continuar con las investigaciones. Se está a la espera de los resultados de la autopsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.

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Hombre muere tras chocar contra caseta en Guadalupe

El pasado martes 24 de marzo, un hombre perdió la vida luego de protagonizar un accidente vial tipo estrellamiento en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El choque del vehículo contra una caseta de cobro, se registró alrededor de las 05:58 horas en el cruce de la avenida Uranio y Odiseo.

Cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el punto, donde confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y continuar con las investigaciones del accidente que dejó como saldo una persona sin vida.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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