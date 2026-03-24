Localizan Toma Clandestina de Combustible y Tres Vehículos Abandonados en Pesquería, Nuevo León

Durante las primeras horas del martes 24 de marzo, elementos de la Policía Municipal localizaron una toma clandestina de combustible en una brecha ubicada en las inmediaciones del libramiento Hernando Castillo, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

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De acuerdo con lo informado por las autoridades, fue un reporte al número de emergencias 911, sobre la presencia de personas armadas a bordo de varios vehículos, lo que hizo que se movilizaran hasta el sitio, cerca de la carretera a Ojo de Agua.

Elementos de la Policía de Pesquería arribaron al libramiento Hernando Castillo, cerca del camino al Ojo de Agua, donde localizaron tres vehículos, entre ellos un tractocamión con remolque tipo cisterna, que utilizaron para robar el combustible. De igual manera, encontraron la toma clandestina con algunas mangueras.

Video: Hallan Toma Clandestina en Pesquería Nuevo León

Aseguran vehículos y presuntos delincuentes huyen

Luego de localizar la toma clandestina contactada con mangueras al tractocamión en el libramiento Hernando Castillo, las autoridades controlaron la fuga de combustible y posteriormente llevaron a cabo el aseguramiento de los tres vehículos abandonados por los presuntos ladrones.

En el sitio, las autoridades municipales de Pesquería no encontraron a los presuntos responsables del robo de combustible, quienes aparentemente huyeron con rumbo desconocido. Hasta el momento, los dueños de los vehículos no han sido identificados de manera oficial y las investigaciones sobre el hallazgo de la toma clandestina continúan.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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