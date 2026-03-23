Restaurante Niega Acceso a Niño en Compañía de su Perro de Asistencia en San Pedro, Nuevo León

Una familia denunció a través de redes sociales a un restaurante luego de que les negaran la entrada por llevar a un perro de apoyo que acompañaba a un menor de edad. El caso se registró en un establecimiento en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

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El menor, de 7 años de edad, padece de un síndrome genético que ha limitado parte de su desarrollo motriz y de lenguaje, por lo que recientemente comenzaron un proceso de adaptación con un animal de asistencia. Este acompañamiento forma parte de su tratamiento y busca ayudarle a desenvolverse con mayor seguridad en actividades cotidianas.

Al intentar ingresar al restaurante, la familia explicó a los empleados la condición del menor y la función de la perrita; sin embargo, el personal negó la entrada al animal ya que en este sitio no se permitían mascotas. Los afectados señalaron que aunque comprendían que se trataba de una falta de información, este acto lo consideraban como falta de empatía.

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Familia exige respeto a derechos de acceso para animales de servicio

La familia también mencionó que la perrita está certificada como animal de servicio, cuenta con identificación visible y está entrenada específicamente para asistir al menor, por lo que no se trata de una mascota común. Los padres del menor aseguraron que la presencial del animal era necesaria para apoyar a su hijo en su movilidad y para acompañarlo en entornos a los cuales no está acostumbrado.

Este caso comenzó a difundirse en redes sociales, donde usuarios señalaron la importancia de conocer la diferencia entre mascotas y animales de asistencia, así como la necesidad de que establecimientos estén informados sobre los derechos de acceso. Hasta el momento este lugar no ha dado una postura ante este hecho.

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