Investigan Presunta Extorsión Telefónica a Empleado de Farmacia en San Nicolás, Nuevo León

El empleado de una farmacia fue presuntamente extorsionado a través de una llamada telefónica donde le solicitaron varias cantidades de dinero. El hecho se registró la tarde de este lunes 23 de marzo en un establecimiento ubicado bajo la estación Anáhuac, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

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Los hechos ocurrieron cuando el empleado de esta farmacia habría recibido una llamada de un hombre quien le mencionó que era el dueño de esta sucursal. El sujeto le pidió a la víctima que realizara varios depósitos de dinero ya que se encontraba en una situación donde se necesitaba efectivo con urgencia. El presunto extorsionador le brindó una cuenta bancaria para el trabajador de este punto realizara el envío.

Tras presuntamente ser engañado, el empleado tomó una cantidad de dinero y de inmediato hizo el depósito. Luego de varias horas de llevar a cabo esta acción, la víctima se percató de que había sido engañado y había sufrido una extorsión, por lo que de inmediato pidió ayuda a los elementos de seguridad municipal.

Video: Intentan Extorsionar a Empleado de Farmacia en Colonia Anáhuac en San Nicolás Nuevo León

Señalan locatarios más extorsiones similares en San Nicolás

Hasta esta farmacia llegaron varias patrullas de la Policía de San Nicolás y tras entrevistar al empleado de este sitio, se confirmó que había sido víctima de una extorsión. De inmediato los oficiales municipales dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) para comenzar con las investigaciones correspondientes. Al establecimiento llegaron varias unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para comenzar con los trabajos necesarios.

Hasta el momento no se ha señalado cual fue la cantidad de dinero que habría depositado el empleado de esta farmacia, por lo que se espera que en las próximas horas se revelen más detalles. Locatarios señalaron que esta no sería la primer ocasión en que los trabajadores de varios establecimientos han sido víctimas de extorsión, por lo que pidieron a los elementos de seguridad se investigue este caso.

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Con información de Alex Rodríguez | N+

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