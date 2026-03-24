Albañil es Herido por Presunta Bala Perdida en Monterrey, Nuevo León

Un albañil resultó lesionado por un proyectil de arma de fuego en la zona sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Presuntamente se trató de una bala perdida; sin embargo, las autoridades continúan investigando el caso para determinar si fue un daño colateral de una balacera o un ataque directo.

Noticia relacionada: Persecución Deja un Herido y Tres Detenidos en Guadalupe, Nuevo León

Presuntamente, la víctima, identificada como Juan Antonio de 36 años de edad, escuchó los disparos y al salir a ver que ocurría fue alcanzado por los proyectiles y esquirlas en la tibia y el peroné izquierdo, con orificio de entrada y salida. El trabajador de la construcción fue reportado lesionado en las calles Valle Verde y San Ángel, de la Colonia San Ángel.

Hasta el sitio, se movilizaron elementos de la Policía de Monterrey y Fuerza Civil, quienes llevaron a cabo el acordonamiento de la zona. De igual manera, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quiene valoraron y trasladaron al albañil al Hospital Metropolitano para su atención médica de urgencia.

Video: Queda Herido Albañil por Supuesta Bala Perdida en Monterrey

Ataque directo deja un herido en Guadalupe

Otro hecho violento se registró la noche del lunes 23 de marzo, cuando un hombre resultó herido en un ataque directo en las calles de la colonia Nuevo San Sebastian, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hecho generó una intensa movilización de autoridades de seguridad y una persecución en la zona.

Elementos de la Policía Municipal lograron identificar a los presuntos agresores, quienes huyeron del sitio a bordo de una camioneta. Tres hombres fueron detenidos e investigados como presuntos responsables del ataque directo contra el hombre que quedó herido.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH