Persecución Deja un Herido y Tres Detenidos en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre resultó herido de bala luego de recibir un ataque directo en calles de la Nuevo San Sebastian en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Este reporte fue recibido durante la tarde de este lunes 23 de marzo, generando una intensa movilización y persecución.

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Fueron elementos de la Policía de Guadalupe quienes recibieron el reporte de un hombre herido, al llegar a la colonia Nuevo San Sebastián se percataron de que un sujeto habría sufrido un ataque armado. Paramédico confirmaron que la víctima recibió un impacto en la espalda baja, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital cercano.

De inmediato los oficiales realizaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los presuntos responsables. Luego de comenzar esta movilización, elementos de la Policía Municipal lograron identificar a los presuntos agresores, quienes huían de este lugar a bordo de una camioneta. Luego de percatarse de que eran perseguidos por agentes de seguridad, los hombres intentaron escapar, lo que generó una persecución.

Cierran avenida San Sebastián tras persecución

Elementos de seguridad lograron darle alcance a la camioneta, a la altura de la avenida San Sebastián, por lo que procedieron a detener a tres hombres, quienes presuntamente atacaron a la persona herida. Los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal. Hasta el momento no se ha revelado si fue encontrada el arma con la que aparentemente intentaron asesinar al herido.

La camioneta donde intentaron escapar los tres detenidos quedó en medio de la avenida San Sebastián, por lo que elementos de seguridad acordonaron esta vía para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Se espera que este cierre dure un par de horas, por lo que elementos pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas.

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Con información de Carlos Campos | N+

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