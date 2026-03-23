Amanecen con Heladas y Temperatura de 1ºC en Galeana, Nuevo León

La mañana de este lunes 23 de marzo, amaneció con heladas y temperatura de 1°C en la comunidad de El Orito, perteneciente al municipio de Galeana, Nuevo León. Estas bajas temperaturas se registraron en la región sur del estado contrastan con las del Área Metropolitana de Monterrey, donde el día inició con un cielo soleado y temperaturas de 16°C a 19°C.

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Las plantas, el pasto y la tierra se cubrieron de escarcha a causa de la helada en el municipio de Galeana. Debido a esto, las autoridades de Protección Civil de Nuevo León recomendaron a la población extremar precauciones ante la presencia de hielo en las superficies para evitar accidentes, y protegerse del frío.

Ingresará un nuevo frente frío en Nuevo León

El pronóstico del clima indica que se mantendrán las condiciones soleadas, sin precipitaciones y con altas temperaturas en el estado de Nuevo León y el Área Metropolitana de Monterrey durante los siguientes cuatro días; sin embargo, se espera que se presente un cambio en las condiciones del tiempo para el fin de semana.

A partir del viernes 27 de marzo, podrían cambiar el clima, incrementando las probabilidades de lluvia para el sábado con la llegada de un nuevo sistema frontal. Se espera que el domingo 29 de marzo disminuya la probabilidad de precipitaciones, sin desaparecer por completo, por lo que, podrían registrarse chubascos en diversas zonas del Área Metropolitana de Monterrey.

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