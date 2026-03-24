Investigan Muerte de Hombre por Presunta Intoxicación por Fuga de Gas en Monterrey

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida sobre una calle de la colonia Luis Echeverría, en Monterrey, Nuevo León. El hecho se reportó la tarde de este martes 24 de marzo, generando una intensa movilización de autoridades en este punto.

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Fueron familiares del hombre quienes lo encontraron inconsciente sobre el cruce de las calles Luis Ávila y Universo 2000, por lo que pidieron de inmediato el apoyo de autoridades para que fuera atendido. A este sitio llegaron paramédicos, quienes al revisar al hombre confirmaron que no contaba con signos vitales.

A este lugar llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce cual fue la razón de muerte del hombre, pero autoridades señalaron que se podría tratar de una intoxicación por una fuga de gas. Aparentemente la persona fallecida salió de su hogar para pedir ayuda, pero terminó desvaneciéndose en la vía pública.

Albañil es herido por presunta bala perdida en Monterrey

Autoridades también se encuentran investigando el caso de un albañil que resultó herido por una presunta bala perdida. El hecho se registró draunte la madrugada de este martes 24 de marzo en calles de la colonia San Ángel, al sur del municipio de Monterrey, Nuevo León.

El hombre herido, identificado como Juan Antonio de 36 años de edad, habría escuchado varias detonaciones de arma, por lo que salió de su hogar para revisar lo que sucedía, en ese momento fue alcanzado por un proyectil que le generó daños en la tibia y peroné.

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