Moviliza Incendio Detrás de la Central de Autobuses en la Colonia Industrial en Monterrey
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La gran columna de humo negro generada por el incendio alarmó y movilizó a los cuerpos de emergencia hasta la colonia Industrial
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El incendio, presuntamente de un terreno baldío, movilizó a los cuerpos de emergencia hasta la colonia Industrial, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La gran columna de humo, visible desde distinta partes, alarmó a los ciudadanos la tarde de este martes 24 de marzo.
Noticia relacionada: Moviliza Incendio en Casa en Monterrey, Nuevo León
Elementos de Protección Civil de Nuevo León acuden al reporte para controlar y sofocar el incendio. Hasta el momento, se desconoce si hay algún riesgo de propagación del fuego en la zona.
Información en proceso…
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SHH