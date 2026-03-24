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Moviliza Incendio Detrás de la Central de Autobuses en la Colonia Industrial en Monterrey

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La gran columna de humo negro generada por el incendio alarmó y movilizó a los cuerpos de emergencia hasta la colonia Industrial

Incendio en colonia Industrial, en Monterrey

El incendio generó una gran columna de humo visible desde diferentes puntos de la ciudad. Foto: N+

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El incendio, presuntamente de un terreno baldío, movilizó a los cuerpos de emergencia hasta la colonia Industrial, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La gran columna de humo, visible desde distinta partes, alarmó a los ciudadanos la tarde de este martes 24 de marzo.

Noticia relacionada: Moviliza Incendio en Casa en Monterrey, Nuevo León

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acuden al reporte para controlar y sofocar el incendio. Hasta el momento, se desconoce si hay algún riesgo de propagación del fuego en la zona.

Información en proceso…

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