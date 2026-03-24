Félix Arratia Deja Alcaldía en Juárez, NL; Su Esposa, Mónica Oyervides, Asumirá Cargo

La tarde de este martes 24 de marzo se dio a conocer la salida de Félix Arratia como alcalde de municipio de Juárez, Nuevo León. Esta medida se confirmó luego de que el Congreso del Estado recibiera una petición de licencia por parte del equipo de trabajo de este gobierno municipal.

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Fue el Secretario de Ayuntamiento de Juárez, Américo Garza, quien envió una solicitud de licencia al Congreso de Nuevo León para que Félix Arratia pudiera separarse de su cargo como alcalde municipal. En dicho documento, autoridades mencionaron que este procedimiento debía turnarse de manera urgente a la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes para que se emitiera una resolución.

En esta solicitud también fue señalado que quien se quedaría como encargado del despacho en el municipio de Juárez se trataría del Regidor Segundo, Ramiro Rodriguez. Horas más tarde de darse a conocer esta medida, el Congreso del Estado mencionó que se tomaría en cuenta a otra persona para quedarse a cargo del gobierno municipal de esta localidad.

Video: Félix Arratia Pide Licencia como Alcalde de Juárez Nuevo León Su Esposa Mónica Oyervides Alcaldesa

¿Quién será el nuevo alcalde en Juárez?

Luego de aprobar por unanimidad la licencia para que Félix Arratia se separara del cargo de Presidente Municipal, las autoridades del Congreso de Nuevo León mencionaron que la persona encargada de asumir este puesto se trataría de la presidenta del DIF y esposa del alcalde de Juárez, Mónica Oyervides, quien se encuentra a la espera de la votación final del pleno para tomar protesta y aceptar este cargo.

Aparentemente la salida de Félix Arratia de la alcaldía de Juárez, Nuevo León, se debe a que asumirá un puesto en el gabinete estatal del Gobernador, Samuel García. Hasta el momento se desconoce cual será su cargo, por lo que se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la integración del alcalde municipal.

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