Desaparecen Tres Hombres en Rancho de China, Nuevo León; Familias Exigen su Localización

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó reportes de búsqueda para localizar a tres hombres que desaparecieron en el municipio de China, Nuevo León, luego de que presuntamente se encontraban trabajando en un rancho de la zona.

Se trata de Fidel Soto Mata, de 60 años; Pedro Bernal Orta, de 40 años; y Sergio Vaca Robles, de 56 años de edad, quienes fueron vistos por última vez el pasado 19 de marzo de 2026 en la colonia Rancho La Ermita, de acuerdo con las fichas emitidas por la Agencia Estatal de Investigaciones y la Comisión Local de Búsqueda.

Según los reportes oficiales, los tres hombres desaparecieron en el mismo lugar y fecha. Además, en las observaciones de cada ficha se establece que iban en compañía unos de otros al momento de su no localización.

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Los buscan ante protocolo de secuestro

En medio de las investigaciones, trascendió que los tres son buscados por las autoridades bajo una línea relacionada con secuestro o privación ilegal de la libertad, mientras se realizan las indagatorias correspondientes para establecer qué fue lo que ocurrió en este caso.

Las familias de los tres hombres se encuentran preocupadas ante la falta de noticias sobre su paradero, mientras autoridades estatales mantienen activa su búsqueda. De manera preliminar, trascendió que los desaparecidos presuntamente laboraban en un rancho ubicado en esa zona del municipio.

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León ya difunde sus datos generales y características físicas para tratar de obtener información que ayude a ubicarlos. En este caso, las autoridades investigan los hechos bajo el protocolo correspondiente para personas desaparecidas y no localizadas, mientras continúan las indagatorias sobre lo ocurrido en Rancho La Ermita.

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