Catean Ranchos en Cerralvo, Nuevo León; Investigan Presuntas Desapariciones Forzadas

Autoridades de seguridad llevaron a cabo varios cateos en varios ranchos ubicados en el municipio de Cerralvo, Nuevo León. Estos operativos ocurrieron durante este miércoles 25 de marzo, como parte de una investigación en curso por los delitos de desaparición forzada y extorsión.

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Estas movilizaciones se realizaron en distintas propiedades rurales, principalmente en ranchos localizados en puntos alejados de zona centro del municipio de Cerralvo. Hasta ahora no se han dado a conocer los nombres o ubicaciones exactas de estos puntos, pero se confirmó que forman parte de los sitios señalados dentro de las indagatorias.

En estas acciones participaron elementos de la Fiscalía Especializada en Antisecuestros, Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Fuerza Civil, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante los cateos, los elementos ingresaron a los ranchos mientras otros resguardaban los alrededores.

Video: Catean Ranchos por Presuntas Desapariciones Forzadas en Cerralvo Nuevo León

Liberan a siete trabajadores presuntamente privados de la libertad

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre objetos asegurados, ya que las acciones continúan en proceso. Tampoco se descarta que en los próximos días se realicen más cateos en otros ranchos del municipio. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este despliegue.

Estos operativos ocurren el mismo día en que siete trabajadores fueron liberadas luego de presuntamente ser privados de la libertad mientras llevaban a cabo varias labores en este sector. Hasta el momento se desconoce si ambos hechos tenían alguna relación, por lo que se espera se de más información en los próximos días.

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