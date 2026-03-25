Choque de Tractocamiones Deja Un Lesionado en Libramiento Noroeste en Santa Catarina, Nuevo León

Un choque por alcance entre dos tractocamiones dejó como saldo una persona lesionada y atrapada al interior de la cabina de una de las unidades, a la altura del kilómetro 1 en el Libramiento Noroeste, con dirección a la ciudad de Saltillo, Coahuila, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

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El accidente paralizó la vialidad durante la madrugada el miércoles 25 de marzo y generó la movilización de los cuerpos de emergencia. Hasta el punto acudió personal de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil Jaguares de Santa Catarina, quienes confirmaron un hombre lesionado a causa del impacto entre los tractocamiones.

Trasladan a lesionado a hospital del IMSS

La víctima del accidente vial fue identificada como Juan Moreno de 19 años de edad, quien se encontraba atrapado al interior de la cabina de un tractocamión y fue liberado con ayuda de los rescatistas. Posteriormente, fue trasladado al Hospital 21 del IMSS en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, se trató de un choque por alcance entre los dos tractocamiones sobre el Libramiento Noroeste, en dirección a la ciudad de Saltillo, del estado de Coahuila.

Autoridades trabajaron en el sitio para retirar las dos unidades involucradas en el choque y reabrir la vialidad que se vio afectada en el sentido de norte a sur. De igual manera, atendieron el derrame de combustible que se registró en el sitio para evitar accidentes mayores.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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