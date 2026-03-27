Volcadura Deja a 3 Miembros de una Familia Lesionados en Monterrey, Nuevo León

La mañana de este viernes se registró un aparatoso accidente vial en el cruce de la avenida Paseo de los Leones y Cumbres del Sol, en el poniente de Monterrey, donde un vehículo cayó a una barranca, dejando como saldo al menos tres personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil salió del camino y cayó varios metros hacia una cañada ubicada a un costado de la vialidad, quedando volcado con las llantas hacia arriba. La magnitud del percance movilizó de inmediato a elementos de Tránsito y a corporaciones de auxilio.

Al arribar al sitio, rescatistas implementaron un operativo especializado utilizando un sistema de cuerdas para descender hasta el punto donde quedó el vehículo y poder auxiliar a los ocupantes, quienes permanecían atrapados y no podían salir por su propio pie.

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Familia se encuentra lesionada

Se informó que entre los afectados se encontraba una familia. Paramédicos comenzaron labores de estabilización en el lugar mientras continuaban las maniobras para su extracción segura.

Elementos de Protección Civil del estado y del municipio de Monterrey participaron de manera coordinada en las labores de rescate, las cuales se extendieron durante las primeras horas del día debido a la complejidad del terreno.

Aunque no se han confirmado las causas exactas del accidente, autoridades no descartan que el exceso de velocidad haya sido un factor, especialmente considerando las condiciones de menor tráfico vehicular en la zona.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, con el fin de evitar este tipo de incidentes que ponen en riesgo la vida de los automovilistas y sus acompañantes.

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