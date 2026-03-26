Anuncian Reapertura de Estación Y Griega del Metro de Monterrey: ¿A Partir de Cuándo?

Luego de permanecer 18 días cerrada, la estación Y Griega de la Línea 1 del servicio del metro de Monterrey volverá a ser abierta. Fue a través de redes sociales donde autoridades de movilidad dieron aviso sobre esta reapertura.

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Autoridades informaron que, tras llevar a cabo la rehabilitación de la estación Y Griega, los trabajos van tomando forma, por lo que decidieron reabrir este punto para que vuelva a ser utilizado por los usuarios. Los ciudadanos comentaron en este anuncio que esperan esta medida se cumpla, ya que en las últimas semanas han tenido problemas en la movilidad.

La estación volverá a brindar servicio a partir de las 12:00 del mediodía de este viernes 27 de marzo, momento en el que nuevamente se permitirá el acceso a los usuarios que utilizan este servicio. Con esta reapertura, se busca reducir las afectaciones en los traslados diarios, especialmente en horarios de alta demanda, cuando esta estación funciona como un punto clave de conexión para cientos de personas.

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Tendrá horario extendido Metrorrey tras reapertura

Autoridades señalaron que el sistema de transporte tendrá un horario extendido durante este 27, 28 y 29 de marzo debido a la realización de un evento masivo en el Parque Fundidora, lo que suele generar una mayor movilidad en la zona.

El servicio del metro se mantendrá en operación hasta las 3:00 de la madrugada, por lo que los asistentes de este evento podrán utilizar el servicio del metro de Monterrey para volver a sus hogares. Hasta el momento se desconoce si el apoyo temporal de transmetros continuará durante la mañana de este viernes 26 de marzo.

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