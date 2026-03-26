Muere Bebé de un Año al Ser Atropellado por Camioneta en Salinas Victorias, Nuevo León

Un bebé de un año y nueve meses de edad perdió la vida luego de ser atropellado. El hecho se registró durante la tarde de este jueves 26 de marzo, en calles de la colonia Mission, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

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Fue en el cruce de las calles Higueras y Melchor Ocampo donde una camioneta terminó atropellando a un menor de un año de edad. Aparentemente el pequeño habría salido corriendo de su hogar detrás de uno de sus familiares, en ese momento fue embestido por el vehículo involucrado. De inmediato se solicitó el apoyo de autoridades para atender al bebé.

A este lugar llegaron paramédicos, quienes al revisar el estado de salud del pequeño, se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a dar aviso a las autoridades correspondientes. Minutos más tarde el sitio fue acordonado por elementos de la Policía de Salinas Victoria para resguardar el área a la espera de agentes de investigación.

Detienen a hombre tras atropellar a bebé en Salinas Victorias

Los elementos de seguridad detuvieron al hombre que manejaba la camioneta involucrada en este percance. Autoridades también resguardaron el vehículo de la personas arrestada. Al sitio llegaron agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

Se espera que sea la FGJNL quien determine la situación legal del hombre detenido. Pese a que las primeras indagatorias indican que fue un accidente, los elementos analizarán si el conductor viajaba a una velocidad moderada por calles de la colonia Mission. Se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre este caso.

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Con información de Carlos Campos | N+

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