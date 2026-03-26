Conductor Queda Herido tras Volcar Tráiler en Santa Catarina, Nuevo León

Una persona herida fue el saldo que dejó la volcadura de una tráiler tipo pipa cargado con poliuretano, la mañana de este jueves 26 de marzo, sobre la autopista Anillo Periférico, en los límites de los municipios de Santa Catarina y García, Nuevo León.

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De acuerdo con los primeros informes, la unidad pesada, que iba con dirección a hacia la carretera a Saltillo, sufrió una falla mecánica, lo que provocó que el conductor se saliera del camino y volcara, quedando sobre el camellón central.

El operador del tráiler, de aproximadamente 20 años de edad, resulto con heridas leves. Personal de la Red Estatal de Autopistas y de la Guardia Nacional arribaron al punto donde se registró el accidente para llevar a cabo el abanderamiento de la zona y evitar que ocurriera otro siniestro.

En el sitio, esperaron la llegada de los rescatistas de Protección Civil de Nuevo León para valorar y brindarle los primeros auxilios al conductor; así como a la aseguradora. Ademas de las leves lesiones que presentó el operador, no se reportaron heridos de gravedad a causa de la volcadura.

Video: Deja un Herido Volcadura de Tráiler en Santa Catarina

Choque por alcance entre tractocamiones deja un herido

La madrugada del pasado 25 de marzo se registró otro accidente donde estuvieron involucrados dos tractocamiones, a la altura del kilómetro 1 en el Libramiento Noroeste, con dirección a la ciudad de Saltillo, Coahuila, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Se trató de un choque por alcance que dejó como saldo una persona lesionada y atrapada al interior de la cabina de una de las unidades. El accidente paralizó la vialidad y generó la movilización de los cuerpos de emergencia, quienes al llegar confirmaron que uno de los conductores estaba lesionado.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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