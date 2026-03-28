Discusión Entre Amigos Termina en Homicidio en San Pedro, NL

Un hombre de 30 años perdió la vida la noche del viernes tras una riña ocurrida durante una reunión en el municipio de San Pedro Garza García, donde un grupo de amigos se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron antes de las 23:30 horas al interior de una vivienda, donde varios hombres convivían. En un momento determinado, surgió una discusión entre dos de los asistentes, la cual fue escalando rápidamente hasta convertirse en una confrontación física.

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Testigos señalaron que, tras varios minutos de tensión, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó en contra de la víctima, identificada como Óscar, de aproximadamente 30 años de edad. Luego de accionar el arma, el agresor salió del domicilio y huyó corriendo con rumbo desconocido.

Confirman muerte de hombre

Elementos de la policía municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte de detonaciones. A su llegada, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar la zona para preservar la escena.

En el sitio, peritos localizaron al menos tres casquillos percutidos, así como dos motocicletas que presuntamente pertenecían a los asistentes de la reunión. Personal de la Fiscalía General de Justicia del estado se encargó de realizar las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del presunto responsable. Las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del agresor.

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