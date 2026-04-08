Exabogado en Caso de "La Tía Paty" Denuncia Presuntas Amenazas de Familia de Astrid "N"

Luego de que el abogado José Ulises García renunciara al caso de “La Tía Paty”, el defensor mencionó que habría recibido presuntas amenazas por parte de la familia de Astrid “N”, mujer detenida después de ser señalada como administradora de esta página en la cual presuntamente extorsionaban a varias personas.

Noticia relacionada: Defensa Legal Renuncia a Caso de "La Tía Paty" tras Falta de Pago a Abogados en Nuevo León

En exclusiva para N+ Monterrey, el abogado comentó que su renuncia a este caso fue debido a que la familia de la mujer acusada no lo dejaba realizar su trabajo ya que presuntamente le exigían que hiciera las cosas como ellos lo pedían. José Ulises García mencionó que luego de llevar a cabo una rueda de prensa para dar a conocer su renuncia a este caso, comenzó a recibir amenazas.

Otra de las razones por las cuales renunció al caso fue por la falta de pagos. El abogado comentó que solo había recibido en forma de salario un vehículo modelo 2026, mismo que la familia le pidió que regresara tras su renuncia. Luego de revisar la papelería de dicho auto, el defensor se percató de presentaba falta de pagos; además de darse cuenta de que no era de último modelo.

Video: Denuncian Abogado Amenazas y Extorsión Tras Dejar Defensa de Caso Tía Paty en NL

Abogado presenta denuncia contra familia de Astrid “N”

Una de sus mayores preocupaciones fue su familia, ya que el abogado mencionó que la familia de Astrid “N” le señaló que además de acabar con su reputación, también podrían enfrentarse con problemas con su hija y esposa. Hasta el momento se desconoce si el defensor ya presentó las pruebas necesarias para llevar a cabo esta investigación, pero señaló que ya presentó una demanda formal contra los implicados.

Fue durante la madrugada de este miércoles 8 de abril cuando el abogado presentó esta denuncia contra la familia de Astrid “N” en la cual pide a las autoridades que investiguen a las personas señaladas por los delitos de amenazas y fraude. Se espera que en los próximos días el fiscal de Nuevo León, Javier Navarro Saldívar, de una postura sobre este caso.

Historias recomendadas:

Con información de Brian Samaniego | N+

DAGM