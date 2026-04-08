Activan Operativo para Encontrar a Hombre Desaparecido en Presa La Estrella en Linares, NL

Este miércoles 8 de abril, autoridades activaron un operativo de búsqueda en la Presa La Estrella, en el municipio de Linares, Nuevo León, con el objetivo de localizar a un hombre que cuenta con reporte de desaparición desde el mes de mayo de 2025.

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De acuerdo con las líneas de investigación, el hombre desaparecido fue visto por última vez en dicha zona, donde se intensificaron los trabajos de búsqueda por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

En el operativo participan elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Fuerza Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Unidad Canina K9, quienes hicieron uso de drones acuáticos para ampliar el rango de búsqueda en los municipios de Montemorelos, Hualahuises y Linares.

Video: Arman Operativo en La Presa "La Estrella" en Linares por Hombre Desaparecido

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Con información de Alexis Lozano | N+

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