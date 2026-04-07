Ataque a Balazos Deja un Hombre Herido en Colonia San Bernabé en Monterrey, Nuevo León

Un hombre fue herido de bala luego de recibir un ataque directo por parte de hombres armados. Los hechos se registraron durante la noche de este martes 7 de abril en calles de la colonia San Bernabé, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

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Fue sobre la calle Nelumbio donde hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre, luego de cometer este hecho huyeron del lugar. Luego de percatarse de esta situación, familiares de la víctima lo trasladaron a un hospital cercano. Al sitio del ataque llegaron elementos de seguridad, quienes acordonaron el punto para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

El hombre herido de inmediato fue atendido, pero al recibir atención médica, doctores recomendaron a los familiares que trasladaran al sujeto a una clínica especializada debido a que sus heridas eran de gravedad. Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, por lo que se espera que en las próximas hora se den más detalles sobre este hecho.

Realizan operativo de seguridad tras ataque armado en Monterrey

Al lugar donde ocurrió el ataque llegaron elementos de Fuerza Civil, quienes encontraron un vehículo de color negro con varios impactos de bala, por lo que ya se investigan si la persona baleada viajaba en ese vehículo. Debido a las investigaciones que se llevan a cabo en este punto, la calle Nelumbio fue cerrada.

Las investigaciones continuarán durante un par de horas en este punto, por lo que elementos de seguridad pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas. Elementos de Fuerza Civil comenzaron un operativo por calles y colonias cercanas donde ocurrió el ataque para tratar de localizar a los hombres armados.

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Con información de Carlos Campos | N+

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