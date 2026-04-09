Rescatan a Tres Jóvenes Extraviados en el Cerro de la Silla en Guadalupe, Nuevo León

Tres jóvenes fueron rescatados durante la noche tras extraviarse mientras descendían del Pico Norte del Cerro de la Silla, en el municipio de Guadalupe.

El reporte fue atendido por elementos de Protección Civil Nuevo León, quienes iniciaron un operativo de búsqueda y apoyo alrededor de las 21:42 horas del miércoles 8 de abril.

De acuerdo con la información oficial, los jóvenes se extraviaron cuando descendían del Pico Norte, una de las zonas más concurridas pero también de mayor dificultad del emblemático cerro.

Video: Rescatan a 3 Personas Extraviadas en el Pico Norte en Guadalupe

Tras ubicar a las tres personas, los rescatistas lograron establecer contacto y confirmaron que no presentaban lesiones, aunque sí mostraban signos de cansancio y deshidratación.

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Jóvenes resultan ilesos tras rescate

En el lugar, los elementos de auxilio proporcionaron hidratación y acompañamiento durante el descenso para garantizar su seguridad. Una vez en la parte baja del cerro, los jóvenes se retiraron por sus propios medios sin requerir traslado médico.

Los rescatados fueron identificados como Christopher Manuel Jerez, de 18 años; Fátima Anahí Sauceda Martínez, de 19; y Javier Esparza Gaitán, también de 19 años.

En el operativo participaron unidades de Protección Civil estatal y municipal, quienes reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones al realizar actividades en zonas montañosas.

Las autoridades recomiendan evitar descensos nocturnos, llevar suficiente hidratación y equipo adecuado, así como informar a familiares sobre las rutas a seguir para prevenir este tipo de incidentes.

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