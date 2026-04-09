Muere Menor de 14 años Tras Accidente en Motocicleta en García, Nuevo León

Un menor de apenas 14 años perdió la vida tras sufrir un accidente en motocicleta en el municipio de García, en un hecho que vuelve a encender las alertas por los siniestros viales que involucran a jóvenes.

El incidente ocurrió sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, donde el adolescente, identificado como Jesús Alejandro, se impactó contra otro vehículo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la unidad se encontraba estacionada o en circulación al momento del choque.

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Resulta gravemente herido y después fallece

Tras el fuerte impacto, el menor resultó gravemente lesionado, por lo que sus familiares intentaron trasladarlo de inmediato para recibir atención médica. Sin embargo, de acuerdo con los primeros reportes, se registraron retrasos en la llegada de elementos de auxilio en García.

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Asimismo, se informó sobre presunta falta de atención en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en la zona, lo que obligó a sus familiares a buscar ayuda en otro punto.

En un intento desesperado por salvarle la vida, el menor fue llevado a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, ubicadas en Santa Catarina, sobre el bulevar Colosio. No obstante, se reportó que no pudo ser atendido en ese momento. Minutos después, elementos de Protección Civil Jaguares arribaron al lugar, pero pese a los esfuerzos realizados, el menor ya no contaba con signos vitales.

Este caso se suma a otros hechos recientes donde motociclistas han perdido la vida en la entidad, evidenciando un preocupante incremento en este tipo de accidentes.

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