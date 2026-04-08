Detienen a Hombre por Presuntamente Asaltar Negocio de Maquillaje en Salinas Victoria, NL

Un hombre fue detenido por autoridades luego de ser acusado por asaltar un negocio de maquillaje ubicado en la colonia Bosques de Castilla, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. El hecho se dio a conocer durante la tarde de este miércoles 8 de abril.

Noticia relacionada: Denuncian Robo a Casa Habitación en Pesquería, NL; Cámara de Seguridad Captó Momento

El hombre, identificado como Ernesto “N”, de 40 años de edad, fue detenido durante un operativo de seguridad. Autoridades ya buscabas al sujeto desde semanas atrás, cuando fue acusado de asaltar un negocio de venta de maquillaje. Luego de confirmar que se trataba del presunto ladrón, fue arrestado y trasladado al Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal.

Autoridades aseguraron que el hombre ya había sido detenido el pasado mes de septiembre por un caso similar. El sujeto es investigado por presuntamente cometer más asaltos en diversos negocios en el municipio de Salinas Victoria. Agentes de investigación pidieron a los afectados levantar una denuncia contra Ernesto “N” para proceder legalmente contra el.

Captan asalto a negocio de maquillaje en Salinas Victoria

El momento en que Ernesto “N” presuntamente asaltó un negocio de maquillaje quedó captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se puede observar como el sujeto se hace pasar por un cliente para acercarse hasta la zona de la caja de cobro. En un descuido de la empleada, el hombre logra meterse detrás de un mostrador, momento en que saca lo que parece ser un arma blanca.

La encargada del negocio comienza a forcejear con el presunto ladrón para evitar el asalto, pero debido a la fuerza del hombre, no lo logró. El sujeto escapó de este sitio el dinero de las ventas del día. Hasta el momento se desconoce si los dueños de este establecimiento ya presentaron una denuncia contra el sujeto.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM