Roban Más de 100 Mil Pesos en Joyería a Familia en San Nicolás, Nuevo León

La mañana de este martes 31 de marzo, una familia reportó que fue víctima del robo de joyería, que sumaba en total un valor de más de 100 mil pesos, en la colonia Anáhuac, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El hecho generó la movilización de las autoridades de seguridad hasta el cruce de las calles Fray Bartolomé de las Casas y Campo Amor, cerca de la avenida Manuel L. Barragán.

Noticia relacionada: Detienen a Tres en Nuevo León por Presunto Robo Millonario en San Pedro y Atracos en Edomex

Elementos de la Policía de San Nicolás, del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), así como de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arribaron hasta el domicilio para iniciar las investigaciones correspondientes.

Aparentemente el robo se llevó a cabo durante la madrugada. Los ladrones presuntamente ingresaron por la parte de arriba de la casa y cometieron el robo. Hasta el momento, los delincuentes no han sido identificados y no hay reporte de personas detenidas por este robo de más de 100 mil pesos en joyería. Tampoco se reportaron personas heridas.

Video: Roban $100 Mil Pesos en Joyería a Familia en Colonia Anáhuac en San Nicolás

Tres detenidos por presunto robo millonario en San Pedro

El pasado 10 de marzo fueron detenidas tres personas investigadas por presuntos robos millonarios en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, y otros más en el Estado de México.

Fue en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Rufino Tamayo donde elementos de la Policía de San Pedro detectaron la presencia de un vehículo con placas del Estado de México, por lo que procedieron a detener su paso. Al realizar una inspección, los oficiales se percataron que se trataría de los presuntos ladrones buscados, por lo que fueron detenidos Tomás “N” de 26 años, Marina “N” de 24 años y Ángel “N” de 26 años de edad.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH