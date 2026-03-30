Suman 87 Denuncias por Robo de Celulares en Festival Pal Norte 2026 en Monterrey

Al menos 87 celulares fueron robados durante el Festival Pa'l Norte 2026, que se llevó a cabo del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora en la ciudad Monterrey, Nuevo León.

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, informó a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) que ya suman 87 denuncias por robo de teléfonos celulares durante el Festival Pa'l Norte 2026. Según archivos periodísticos, la cifra aumentó en comparación con la edición 2025, donde solo se presentaron 19 denuncias.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) aseguró que el primer día del Festival Pa'l Norte 2026, es decir el viernes 27 de marzo, se interpusieron 17 denuncias, el sábado 28 de marzo se registraron 33 denuncias y el domingo 29 de marzo fueron 37 denuncias, sumando un total de 87 denuncias por robo de celular interpuestas en esta edición del festival musical.

The Killers cierra Festival Pal Norte 2026

El Pa'l Norte 2026 finalizó este domingo 29 de marzo con la participación de The Killers. La banda de rock estadounidense, integrada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., cerró con todo el festival de musica en el Parque Fundidora, en Monterrey, que alcanzó un nuevo récord de asistencia con 110 mil personas en un día.

Esta es la tercera ocasión que que la banda The Killers se presenta en el Pa'l Norte y cierra el festival. En 2017 participó por primera vez y posteriormente, regresó en 2023, consolidándose como uno de los favoritos del público por sus éxitos "Mr. Brightside", "Somebody Told Me", "Human" y "Read My Mind".

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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