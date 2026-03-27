Rutas Especiales para Ir en Camión al Festival Pal Norte 2026 en Monterrey

El Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León implementó rutas especiales de transporte público dedicadas para el Festival Pa’l Norte 2026 que se realiza del 27 al 29 de marzo, en Parque Fundidora que se encuentra en la ciudad de Monterrey.

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Son dos rutas las que implementaron para facilitar el traslado de los usuarios hacia el Festival Pa’l Norte 2026 y aquí te las compartimos:

Ruta A: Conecta al Parque Fundidora co la zona hotelera.

Conecta al Parque Fundidora co la zona hotelera. Ruta B: Conecta el Aeropuerto Internacional de Monterrey con el Parque Fundidora.

Horarios de las rutas especiales para Festival Pa'l Norte

De acuerdo con lo informado por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, este servicio de transporte público operará en un horario base de 04:00 a 23:00 horas; sin embargo, se contemplan servicios especiales después de dichas horas, las cuales no han especificado y dependerán de la demanda de los eventos.

Cabe destacar que la Ruta B, que conecta al Aeropuerto Internacional de Monterrey con el Festival Pa’l Norte 2026 en el Parque Fundidora contará con servicio continuo las 24 horas del día, con el objetivo de garantizarle a los usuarios la conectividad en todo momento.

Video: Incrementa Tráfico por Festival Pal Norte 2026 en Monterrey

¿Cómo checar la ubicación de los camiones para Festival Pa'l Norte 2026?

Además, los usuarios podrán consultar la ubicación de los camiones en tiempo real con la aplicación MuevoLeón. De igual manera, pueden escanear los códigos QR compartidos por las autoridades de Nuevo León, para obtener más detalles sobre la información de los recorridos de estas rutas especiales para el Festival Pa'l Norte 2026.

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SHH