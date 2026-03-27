Inicio Monterrey Festival Pal Norte 2026: Estos son los Horarios, Accesos y Objetos Permitidos

Festival Pal Norte 2026: Estos son los Horarios, Accesos y Objetos Permitidos

|

N+

-

Durante este fin de semana se llevará a cabo el Festival Pal Norte 2026. Aquí te dejamos recomendaciones y todo lo que tienes que saber sobre este evento.

Festival Pal Norte

Se espera que el Festival Pal Norte 2026 reciba a miles de personas. Foto: Festival Pal Norte | Facebook

COMPARTE:

El Parque Fundidora recibirá durante este fin de semana el Festival Pal Norte 2026. Serán los días 27, 28 y 29 de marzo cuando se lleve a cabo este evento. Aquí te dejamos una guía con información clave para que disfrutes tu asistencia sin contratiempos.

Noticia relacionada: Recomendaciones para Evitar Robos en Festival Pal Norte 2026: Esto Dice la Fiscalía

Entre las principales recomendaciones, se pide a los asistentes usar ropa cómoda ante temperaturas que irán de los 16 a los 32 grados, además de mantenerse hidratados durante todo el festival. También se sugiere llegar con anticipación para evitar aglomeraciones y optar por el uso de transporte público para facilitar los traslados.

Las puertas del evento abrirán a las 2:00 de la tarde durante los tres días. El Parque Fundidora habilitó los accesos 1, 4, E5, 6 y el 7 para que los asistentes a este evento puedan ingresar. El estacionamiento oficial será el E10, donde los pisos 1 y 2 estarán destinados exclusivamente para quienes compartan vehículo en modalidad carpool.

¿Cuáles objetos estarán permitidos en Festival Pal Norte?

Para el ingreso al festival, se permitirá a los asistentes portar diversos artículos personales y de uso básico, siempre y cuando cumplan con las especificaciones establecidas por los organizadores. Esta es la lista completa:

  • Celulares
  • Cangureras
  • Lentes de sol
  • Maquillaje
  • Baterías externas
  • Tapones para oídos
  • Sombreros y gorras
  • Bloqueador solar en crema o gel
  • Termos vacíos
  • Cámaras no profesionales
  • Paquetes de chicles cerrados
  • Selfie stick
  • Pomada de labios y lipgloss cerrado
  • Cámaras de grabación con tamaño máximo de 12 cm
  • Bolsas pequeñas con medidas máximas de 30x30 cm
  • Gel antibacterial
  • Medicinas de prescripción con receta médica

¿Cuáles serán los objetos no permitidos en Festival Pal Norte?

El festival también dio a conocer una lista de artículos restringidos con el fin de garantizar la seguridad de todos los asistentes dentro del evento. Estos son los objetos no permitidos:

  • Mascotas
  • Peluches
  • Masajeadores
  • Luces químicas
  • Lásers
  • Comida o bebidas externas
  • Sombrillas o paraguas
  • Cadenas largas o joyería con picos
  • Cigarros
  • Cigarros electrónicos
  • Vaporizadores
  • Plumones, plumas o pintura en lata
  • Aerosoles
  • Mochilas o bolsas mayores a 30x30 cm
  • Hebillas grandes con picos o estoperoles
  • Propaganda de otras compañías
  • Botellas de vidrio, latas o vasos
  • Hieleras
  • Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas
  • Odres o anforitas
  • Armas o artículos similares como navajas o pirotecnia
  • Drogas o sustancias ilícitas
  • Medicamentos sin receta médica
  • Equipo profesional de fotografía o video
  • Drones
  • Cornetas o instrumentos similares

Historias recomendadas:

DAGM

 

Conciertos en México
Inicio Monterrey Tecate pal norte 2026 estos son los horarios accesos y objetos permitidos