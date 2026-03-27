Festival Pal Norte 2026: Estos son los Horarios, Accesos y Objetos Permitidos
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Durante este fin de semana se llevará a cabo el Festival Pal Norte 2026. Aquí te dejamos recomendaciones y todo lo que tienes que saber sobre este evento.
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El Parque Fundidora recibirá durante este fin de semana el Festival Pal Norte 2026. Serán los días 27, 28 y 29 de marzo cuando se lleve a cabo este evento. Aquí te dejamos una guía con información clave para que disfrutes tu asistencia sin contratiempos.
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Entre las principales recomendaciones, se pide a los asistentes usar ropa cómoda ante temperaturas que irán de los 16 a los 32 grados, además de mantenerse hidratados durante todo el festival. También se sugiere llegar con anticipación para evitar aglomeraciones y optar por el uso de transporte público para facilitar los traslados.
Las puertas del evento abrirán a las 2:00 de la tarde durante los tres días. El Parque Fundidora habilitó los accesos 1, 4, E5, 6 y el 7 para que los asistentes a este evento puedan ingresar. El estacionamiento oficial será el E10, donde los pisos 1 y 2 estarán destinados exclusivamente para quienes compartan vehículo en modalidad carpool.
¿Cuáles objetos estarán permitidos en Festival Pal Norte?
Para el ingreso al festival, se permitirá a los asistentes portar diversos artículos personales y de uso básico, siempre y cuando cumplan con las especificaciones establecidas por los organizadores. Esta es la lista completa:
- Celulares
- Cangureras
- Lentes de sol
- Maquillaje
- Baterías externas
- Tapones para oídos
- Sombreros y gorras
- Bloqueador solar en crema o gel
- Termos vacíos
- Cámaras no profesionales
- Paquetes de chicles cerrados
- Selfie stick
- Pomada de labios y lipgloss cerrado
- Cámaras de grabación con tamaño máximo de 12 cm
- Bolsas pequeñas con medidas máximas de 30x30 cm
- Gel antibacterial
- Medicinas de prescripción con receta médica
¿Cuáles serán los objetos no permitidos en Festival Pal Norte?
El festival también dio a conocer una lista de artículos restringidos con el fin de garantizar la seguridad de todos los asistentes dentro del evento. Estos son los objetos no permitidos:
- Mascotas
- Peluches
- Masajeadores
- Luces químicas
- Lásers
- Comida o bebidas externas
- Sombrillas o paraguas
- Cadenas largas o joyería con picos
- Cigarros
- Cigarros electrónicos
- Vaporizadores
- Plumones, plumas o pintura en lata
- Aerosoles
- Mochilas o bolsas mayores a 30x30 cm
- Hebillas grandes con picos o estoperoles
- Propaganda de otras compañías
- Botellas de vidrio, latas o vasos
- Hieleras
- Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas
- Odres o anforitas
- Armas o artículos similares como navajas o pirotecnia
- Drogas o sustancias ilícitas
- Medicamentos sin receta médica
- Equipo profesional de fotografía o video
- Drones
- Cornetas o instrumentos similares
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DAGM