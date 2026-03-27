Festival Pal Norte 2026: Estos son los Horarios, Accesos y Objetos Permitidos

El Parque Fundidora recibirá durante este fin de semana el Festival Pal Norte 2026. Serán los días 27, 28 y 29 de marzo cuando se lleve a cabo este evento. Aquí te dejamos una guía con información clave para que disfrutes tu asistencia sin contratiempos.

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Entre las principales recomendaciones, se pide a los asistentes usar ropa cómoda ante temperaturas que irán de los 16 a los 32 grados, además de mantenerse hidratados durante todo el festival. También se sugiere llegar con anticipación para evitar aglomeraciones y optar por el uso de transporte público para facilitar los traslados.

Las puertas del evento abrirán a las 2:00 de la tarde durante los tres días. El Parque Fundidora habilitó los accesos 1, 4, E5, 6 y el 7 para que los asistentes a este evento puedan ingresar. El estacionamiento oficial será el E10, donde los pisos 1 y 2 estarán destinados exclusivamente para quienes compartan vehículo en modalidad carpool.

¿Cuáles objetos estarán permitidos en Festival Pal Norte?

Para el ingreso al festival, se permitirá a los asistentes portar diversos artículos personales y de uso básico, siempre y cuando cumplan con las especificaciones establecidas por los organizadores. Esta es la lista completa:

Celulares

Cangureras

Lentes de sol

Maquillaje

Baterías externas

Tapones para oídos

Sombreros y gorras

Bloqueador solar en crema o gel

Termos vacíos

Cámaras no profesionales

Paquetes de chicles cerrados

Selfie stick

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Cámaras de grabación con tamaño máximo de 12 cm

Bolsas pequeñas con medidas máximas de 30x30 cm

Gel antibacterial

Medicinas de prescripción con receta médica

¿Cuáles serán los objetos no permitidos en Festival Pal Norte?

El festival también dio a conocer una lista de artículos restringidos con el fin de garantizar la seguridad de todos los asistentes dentro del evento. Estos son los objetos no permitidos:

Mascotas

Peluches

Masajeadores

Luces químicas

Lásers

Comida o bebidas externas

Sombrillas o paraguas

Cadenas largas o joyería con picos

Cigarros

Cigarros electrónicos

Vaporizadores

Plumones, plumas o pintura en lata

Aerosoles

Mochilas o bolsas mayores a 30x30 cm

Hebillas grandes con picos o estoperoles

Propaganda de otras compañías

Botellas de vidrio, latas o vasos

Hieleras

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

Odres o anforitas

Armas o artículos similares como navajas o pirotecnia

Drogas o sustancias ilícitas

Medicamentos sin receta médica

Equipo profesional de fotografía o video

Drones

Cornetas o instrumentos similares

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