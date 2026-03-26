Cierran Av. Pablo Livas por Partido de Repechaje Bolivia vs Surinam en Guadalupe, Nuevo León

Autoridades de Tránsito Municipal llevaron a cabo el cierre parcial de dos carriles de la avenida Pablo Livas, a la altura del Estadio Monterrey, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Esta medida se llevará a cabo durante el partido de repechaje entre la selección de Bolivia y Surinam, el cual se lleva a cabo durante la tarde de este jueves 26 de marzo.

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Autoridades de movilidad y tránsito colocaron varios trafitambos sobre dos de los carriles de la avenida Pablo Livas, en dirección de oriente a poniente, justo frente al acceso del Estadio Monterrey. En el sitio se encuentran elementos municipales orientando a los automovilistas y a las personas que ingresarán al estacionamiento de esta sede mundialista.

Tránsitos de Guadalupe pidieron a los ciudadanos manejar con precaución por este punto y disminuyan la velocidad al llegar a este sitio de la avenida Pablo Livas para evitar y descartar accidentes en este lugar. Se espera que este cierre continúe durante un par de horas después del partido entre Bolivia y Surinam.

Video: Cierra Tramo de Vialidad en Av Pablo Livas por Repechaje de Bolivia vs Surinam en Guadalupe Nuevo León

¿Dónde puedo estacionarme en el Estadio Monterrey?

Para quienes acuden en automóvil, el Estadio Monterrey tiene habilitados los estacionamientos 3 y 4 como las únicas opciones disponibles. El acceso tiene un costo de 200 pesos por vehículo y el pago se realiza únicamente en efectivo, además de que no se permite la entrada de autobuses de grupos de aficionados.

En el caso de quienes llegan en taxis tradicionales o de aplicación, los puntos de ascenso y descenso se ubican en los estacionamientos 2, 3 y 4. En estas zonas hay presencia de elementos de tránsito que orientan a los asistentes y ayudan a agilizar la circulación en los alrededores del estadio.

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