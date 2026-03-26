Cierran Av. Pablo Livas por Partido de Repechaje Bolivia vs Surinam en Guadalupe, Nuevo León
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Se espera que durante el próximo partido de la selección de Irak, también se lleven a cabo los cierres sobre la avenida Pablo Livas, frente al Estadio Monterrey
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Autoridades de Tránsito Municipal llevaron a cabo el cierre parcial de dos carriles de la avenida Pablo Livas, a la altura del Estadio Monterrey, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Esta medida se llevará a cabo durante el partido de repechaje entre la selección de Bolivia y Surinam, el cual se lleva a cabo durante la tarde de este jueves 26 de marzo.
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Autoridades de movilidad y tránsito colocaron varios trafitambos sobre dos de los carriles de la avenida Pablo Livas, en dirección de oriente a poniente, justo frente al acceso del Estadio Monterrey. En el sitio se encuentran elementos municipales orientando a los automovilistas y a las personas que ingresarán al estacionamiento de esta sede mundialista.
Tránsitos de Guadalupe pidieron a los ciudadanos manejar con precaución por este punto y disminuyan la velocidad al llegar a este sitio de la avenida Pablo Livas para evitar y descartar accidentes en este lugar. Se espera que este cierre continúe durante un par de horas después del partido entre Bolivia y Surinam.
¿Dónde puedo estacionarme en el Estadio Monterrey?
Para quienes acuden en automóvil, el Estadio Monterrey tiene habilitados los estacionamientos 3 y 4 como las únicas opciones disponibles. El acceso tiene un costo de 200 pesos por vehículo y el pago se realiza únicamente en efectivo, además de que no se permite la entrada de autobuses de grupos de aficionados.
En el caso de quienes llegan en taxis tradicionales o de aplicación, los puntos de ascenso y descenso se ubican en los estacionamientos 2, 3 y 4. En estas zonas hay presencia de elementos de tránsito que orientan a los asistentes y ayudan a agilizar la circulación en los alrededores del estadio.
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DAGM