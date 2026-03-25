Municipio de Guadalupe Transmitirá Repechaje Bolivia vs Surinam: ¿Dónde y a Qué Hora Será?

El jueves 26 de marzo, Bolivia y Surinam disputarán la semifinal del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 en el Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, Nuevo León. Si no alcanzaste boletos para asistir al partido, no te preocupes, porque será transmitido en vivo en la Plaza Principal del municipio; aquí te compartimos los detalles.

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El Gobierno de Guadalupe anunció que transmitirá en una pantalla gigante el repechaje de Bolivia contra Surinam en la Plaza Principal, que se encuentra en el Centro del municipio, el jueves 26 de marzo. La cita es a partir de las 2:30 pm, previo al partido que se jugará a las 4:00 pm en el Estadio Monterrey.

Habrá comida, música regional de fara fara, presentación de la Orquesta Municipal, actividades físicas y otras dinámicas con los asistentes. Se presentará el ballet folclórico del Tecnológico de Nuevo León y además, cada media hora realizarán visitas guiadas a la exposición mundialista que se encuentra en el Museo de Ciudad Guadalupe. La invitación es para toda la familia y se espera un gran ambiente entre los neoleoneses.

Partido final de repechaje con Irak será en Estadio Monterrey

El equipo que resulte ganador en la semifinal del repechaje entre Bolivia contra Surinam, se enfrentará a la Selección de Irak el próximo martes 31 de marzo en el Estadio Monterrey; serán los dos partidos del torneo clasificatorio que se disputarán en el estado de Nuevo León rumbo al Mundial 2026.

Actualmente, las tres selecciones ya se encuentran en tierras regias, preparándose para jugar los partidos en el Gigante de Acero. Destacó el recibimiento de los jugadores de Irak, pues en un video compartido en su cuenta oficial se ve a niños mexicanos, alumnos del colegio Irlandés de Monterrey, pedirles sus autógrafos y hablar en ingles con los futbolistas quienes iban a entrenar en las instalaciones del plantel educativo.

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SHH