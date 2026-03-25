Consulados, Listos para Atender a Mexicanos en EUA Durante Mundial 2026, Señala Sheinbaum

Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los Consulados están listos para atender a mexicanos en Estados Unidos de América (EUA) durante el Mundial 2026.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que siempre hay mejoras que hacer en los Consulados, pero "creemos que están mejor (de cuando llegamos al gobierno)...es un trabajo de todos los días".

"Había una idea del pasado neoliberal, de que los Consulados eran para hacer relaciones públicas en Estados Unidos, no para atender a nuestros hermanos migrantes, hemos estado insistiendo mucho en que su labor principal, que si bien pueden hacer relaciones públicas con otros cónsules o para ayudar a mexicanos en ciertas circunstancias, su labor principal es la atención de las y los mexicanos en el exterior", destacó la presidenta.

La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que los consulados mexicanos están preparados para atender a mexicanos que estén en Estados Unidos durante el Mundial 2026. pic.twitter.com/39vZbyGJTo — NMás (@nmas) March 25, 2026

Se fortalecen los Consulados

La titular del Ejecutivo federal aseguró que constantemente están fortaleciendo los Consulados y que, frete a alguna denuncia, se investiga si hay maltrato, con usuarios simulados, es decir, compañeros de la Agencia de Transformación Digital que acuden a pedir servicio sin que se sepa quiénes son y verifican cómo es la atención, luego se habla con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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