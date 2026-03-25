¿Cómo Llegar al Estadio Monterrey para Partido de Bolivia vs Surinam? Horario de Apertura

El partido de repechaje del Mundial 2026 entre las selecciones de Bolivia y Surinam se llevarán a cabo durante la tarde de este jueves 26 de marzo en punto de las 16:00 horas en el Estadio Monterrey, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Aquí te decimos el horario de apertura de puertas, estacionamiento y los medios de transporte público que te dejan cerca de este recinto deportivo.

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Será en punto de las 13:00 horas cuando el estacionamiento del Estadio Monterrey abrirá sus puertas. El costo por auto será de 200 pesos mexicanos y solo se aceptarán pagos en efectivo. El recinto solo pondrá a disposición los espacios número 3 y 4. En esta ocasión, no será permitido el ingreso de autobuses de grupos de aficionados.

La apertura de las puertas del Estadio Monterrey comenzará a las 14:00 horas, momento en que los asistentes podrán ingresar a las instalaciones. El organizador de este partido señaló que solo existen boletos digitales, por lo que las taquillas de este recinto permanecerán cerradas.

¿Cuál estación del metro me lleva al Estadio Monterrey?

La estación de metro Exposición, perteneciente a la Línea 1, es una de las opciones para llegar al Estadio de Monterrey. Al descender de los andenes de este servicio de transporte público, deberás caminar sobre la avenida Exposición y subir por el puente que se encuentra al final de esta vía. Este paso elevado conecta con este recinto deportivo.

El Estadio Monterrey pondrá a disposición el estacionamiento 2, 3 y 4 como punto de ascenso y descenso para las personas que deseen viajar en taxis tradicionales y de aplicación. En este punto habrá un despliegue de tránsitos para orientar a los asistentes a este partido de futbol.

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