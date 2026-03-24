Nombran a Mónica Oyervides, Esposa de Félix Arratia, Alcaldesa Sustituta de Juárez, Nuevo León

El Congreso de Nuevo León votó a favor para que Mónica Oyervides sea asignada como alcaldesa sustituta en el municipio de Juárez, Nuevo León, tras la salida de su esposo Félix Arratia. Esta medida se dio a conocer a través de redes sociales durante la tarde de este martes 24 de marzo de 2026.

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Fue a través de un video compartido en las redes sociales del Gobierno de Juárez, Nuevo León, donde el exalcalde Félix Arratia confirmó que había pedido una licencia indefinida para separarse de su cargo como presidente municipal. En este metraje, también se menciona que el Congreso Estatal aprobó que Mónica Oyervides asuma este puesto.

Félix Arratia también confirmó que su salida del gobierno municipal se debe a que tomará otra responsabilidad pero ahora desde el gabinete del gobernador, Samuel García. El exalcalde de Juárez aseguró que continuará trabajando por este municipio, pero ahora desde el ámbito estatal.

Video: Asume Mónica Oyervides Alcadía de Juárez Nuevo León

Mónica Oyervides se convierte en primer alcaldesa de Juárez, Nuevo León

Hasta el momento se desconoce si la alcaldesa Mónica Oyervides seguirá trabajando con el equipo que tenía su esposo Félix Arratia, por lo que se espera que en las próximas horas se revelen más datos sobre este cambio en la gubernatura municipal. En este video tampocó se reveló si la nueva edil tomó protesta para asumir este cargo.

Con su nombramiento, Mónica Oyervides se convierte en la primera mujer en asumir la alcaldía de Juárez, Nuevo León, en medio de este cambio en la administración municipal. Se espera que en los próximos días también se revele cual será el nuevo cargo estatal que asumirá Félix Arratia.

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