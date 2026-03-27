Así Celebraron los Aficionados el Triunfo de la Selección de Bolivia Rumbo al Mundial 2026

La afición de Bolivia celebró enérgicamente el triunfo de su Selección ante Surinam en el partido de repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. Fue minutos después de las 06:00 de la tarde, cuando los aficionados se concentraron en las salidas del Estadio Monterrey, en el municipio de Guadalupe, para cantar y gritar la victoria de dos goles contra uno.

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Con cantos, gritos, brincos, baile y ondeando la bandera de Bolivia, fue como festejaron los bolivianos, quienes recorrieron más de 5 mil kilómetros de distancia para ver a su Selección jugar y ganar la semifinal del torneo clasificatorio para el Mundial 2026 que inicia en el mes de junio.

La mayoría de los bolivianos presentes agradecieron a México por la cálida recepción y por el apoyo a su Selección de futbol que llegó con 10 días de antelación al estado de Nuevo León para entrenar y llevar a cabo su concentración en un hotel de San Pedro Garza García, donde fueron sorprendidos por los aficionados. Aseguraron que regresarán a su país con amor por la estadía de los mexicanos.

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Bolivia se enfrentará contra Irak para clasificar al Mundial 2026

Aunque la felicidad se desbordó por el triunfo del jueves 26 de marzo, aún hay suspenso para la Selección Bolivia, pues el próximo 31 de marzo disputarán su pase al Mundial 2026 en la final contra la Selección de Irak, la cual llegó a la ciudad de Monterrey durante la madrugada del 22 de marzo luego de un viaje de 16 horas.

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Con información de Porfirio Medellín | N+

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