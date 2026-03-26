Afición Lleva Serenata a Selección de Bolivia Previo al Partido de Repechaje en Nuevo León

La noche del miércoles 25 de marzo, la Selección de Bolivia fue sorprendida con una serenata por parte de sus paisanos en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, previo al partido de repechaje intercontinental contra Surinam en el Estadio Monterrey, rumbo al Mundial 2026.

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Fueron más de 400 aficionados con cantos y batucada los que se reunieron afuera del hotel de concentración de la Selección de Bolivia. Al unísono, los bolivianos gritaron para demostrar apoyo a su equipo, que llegó a bordo de un autobús y luego de realizar su entrenamiento del día.

Los futbolistas descendieron de la unidad y se quedaron unos minutos afuera del hotel, tomando fotos, firmando autógrafos, cantando, saltando y disfrutando de la fiesta que hicieron sus paisanos en las calles de San Pedro Garza García, para demostrarles su apoyo y motivarles antes de la semifinal en el torneo de clasificación para el Mundial 2026.

Bolivia se enfrenta a Surinam en el Estadio Monterrey

La Selección de Bolivia se enfrenta a la Selección de Surinam el jueves 26 de marzo a las 16:00 horas, en el Estadio Monterrey, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde las autoridades aplicaron operativos y llevaron a cabo cierres viales para la seguridad de los asistentes.

En este partido se disputarán la semifinal del repechaje intercontinental y el ganador pasará a la final, donde se enfrentará contra la Selección de Irak, con el objetivo de clasificar para el Mundial 2026.

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SHH