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Recomendaciones para Evitar Robos en Festival Pal Norte 2026: Esto Dice la Fiscalía

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Con miles de asistentes esperados, la Fiscalía de Nuevo León pidió extremar precauciones ante robos de celulares durante el Pa’l Norte 2026

Festival Pa'l Norte

Emiten recomendaciones para evitar robos en Pa'l Norte 2026. Foto: N+

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Ante la próxima edición del festival Pa’l Norte 2026, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a los asistentes, con el objetivo de prevenir robos y garantizar una experiencia segura.

De acuerdo con la autoridad, en este tipo de eventos masivos los robos de celulares y objetos personales son los delitos más frecuentes, ya que los delincuentes aprovechan factores como la multitud, el ruido, los empujones y las distracciones para actuar en cuestión de segundos.

Además, se advirtió que estos grupos suelen operar en pareja o en grupo, donde una persona distrae a la víctima mientras otra sustrae pertenencias como teléfonos, carteras o dinero. También pueden fingir caídas o provocar pequeños tumultos para confundir a los asistentes.

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El festival se llevará a cabo en el Parque Fundidora, en Monterrey, por lo que se recomienda a los asistentes tomar precauciones básicas, como evitar guardar el celular en bolsillos traseros o de fácil acceso, así como utilizar cangureras o mochilas con cierre colocadas al frente del cuerpo.

Otra de las recomendaciones es activar contraseñas o sistemas de seguridad en los dispositivos móviles, además de mantener habilitada la opción de localización para facilitar su recuperación en caso de extravío o robo.

Acudir en grupo o acompañado para evitar robos 

Asimismo, se sugiere acudir acompañado, mantenerse cerca de amigos y establecer puntos de encuentro, especialmente ante posibles fallas en la señal telefónica debido a la alta concentración de personas.

Las autoridades también informaron que contarán con una Unidad de Denuncia Móvil, la cual estará ubicada en el acceso 4 del Parque Fundidora, a un costado de la Escuela Adolfo Prieto, para atender cualquier incidente durante el evento.

Finalmente, la Fiscalía exhortó a los asistentes a mantenerse atentos y reportar cualquier situación sospechosa, con el fin de que el festival transcurra sin contratiempos y se privilegie la seguridad de todos los asistentes. 

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