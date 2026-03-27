Recomendaciones para Evitar Robos en Festival Pal Norte 2026: Esto Dice la Fiscalía

Ante la próxima edición del festival Pa’l Norte 2026, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a los asistentes, con el objetivo de prevenir robos y garantizar una experiencia segura.

De acuerdo con la autoridad, en este tipo de eventos masivos los robos de celulares y objetos personales son los delitos más frecuentes, ya que los delincuentes aprovechan factores como la multitud, el ruido, los empujones y las distracciones para actuar en cuestión de segundos.

Además, se advirtió que estos grupos suelen operar en pareja o en grupo, donde una persona distrae a la víctima mientras otra sustrae pertenencias como teléfonos, carteras o dinero. También pueden fingir caídas o provocar pequeños tumultos para confundir a los asistentes.

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El festival se llevará a cabo en el Parque Fundidora, en Monterrey, por lo que se recomienda a los asistentes tomar precauciones básicas, como evitar guardar el celular en bolsillos traseros o de fácil acceso, así como utilizar cangureras o mochilas con cierre colocadas al frente del cuerpo.

Otra de las recomendaciones es activar contraseñas o sistemas de seguridad en los dispositivos móviles, además de mantener habilitada la opción de localización para facilitar su recuperación en caso de extravío o robo.

Acudir en grupo o acompañado para evitar robos

Asimismo, se sugiere acudir acompañado, mantenerse cerca de amigos y establecer puntos de encuentro, especialmente ante posibles fallas en la señal telefónica debido a la alta concentración de personas.

Las autoridades también informaron que contarán con una Unidad de Denuncia Móvil, la cual estará ubicada en el acceso 4 del Parque Fundidora, a un costado de la Escuela Adolfo Prieto, para atender cualquier incidente durante el evento.

Finalmente, la Fiscalía exhortó a los asistentes a mantenerse atentos y reportar cualquier situación sospechosa, con el fin de que el festival transcurra sin contratiempos y se privilegie la seguridad de todos los asistentes.

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