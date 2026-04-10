Choque de Camiones Ruta 203 y 155 Deja Cinco Lesionados en Santa Catarina, Nuevo León

Cinco personas resultaron lesionadas luego del choque entre dos camiones urbanos de las rutas 203 y 155, la noche del jueves 9 de abril, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El hecho se presentó sobre la avenida Manuel Ordóñez, a la altura de la colonia Real del Valle, donde las unidades de transporte público se vieron involucradas.

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De acuerdo con lo narrado por testigos, el camión de la ruta 203 se encontraba bajando pasajeros cuando fue impactado por la unidad de la ruta 155, donde la mayoría de las personas que resultaron lesionadas viajaba en la parte trasera de la unidad que recibió el golpe. El choque generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil de Santa Catarina del grupo Jaguares, así como de la Cruz Roja, arribaron al lugar del accidente para brindar atención médica a cinco personas que tenían lesiones de consideración, principalmente en espalda, brazos, rostro y cuello; sin embargo, al no requerirse traslado hospitalario, las unidades de auxilio se retiraron del lugar, quedando los lesionados en espera de indicaciones por parte de las aseguradoras.

Video: Deja 5 Heridos Choque de Rutas 203 y 155 en Santa Catarina

Vuelca y abandona su auto en Monterrey

Otro accidente se registró durante la madrugada del viernes 10 de abril al sur de Monterrey, donde un automovilista terminó volcando su coche y después del hecho vial decidió retirarse y abandonar su vehículo en la avenida Revolución y la calle Amecameca, a la altura de la colonia Buenos Aires, donde ocurrió el percance.

Tras el reporte de automovilistas, llegaron al punto elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes localizaron el auto volcado pero no al conductor, quien había escapado. Trasciende que fue ayudado por otros automovilistas y luego se retiró con una herida en la cabeza.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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