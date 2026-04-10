Aseguran Más de 170 Mil Litros de Huachicol en Cadereyta; Hay Un Detenido

Autoridades catearon dos inmuebles y detuvieron a un hombre tras asegurar más de 170 mil litros de huachicol en el municipio de Cadereyta, Nuevo León la tarde de este jueves 9 de abril. El operativo se llevó a cabo luego de que un juez federal otorgara dos órdenes de cateo, las cuales fueron ejecutadas por la Fiscalía General de la República.

Las acciones se realizaron en dos predios ubicados en dicha localidad, donde agentes federales intervinieron como parte de una investigación relacionada con el robo de hidrocarburo, también conocido como huachicoleo. Fue la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, la encargada de realizar los cateos en ambos inmuebles.

Video: Catean y Aseguran Más de 170 Mil Litros de Huachicol en Cadereyta Nuevo León

Las diligencias derivan de una carpeta de investigación por el delito de robo de hidrocarburo. En uno de los predios, los agentes lograron la detención de un hombre identificado como Seferino “N”, quien fue sorprendido en el momento en que manipulaba varias mangueras conectadas a una toma clandestina de hidrocarburo. Dicha toma se encontraba ubicada justo al pie de los dos inmuebles intervenidos.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.

¿Qué se aseguró en el predio de Cadereyta Jiménez?

Durante la revisión del primer inmueble, las autoridades aseguraron aproximadamente 55 mil litros de hidrocarburo, además de mangueras de 12 metros de largo, cajas secas y diversos contenedores utilizados para el almacenamiento del combustible. En el segundo predio cateado, el decomiso fue aún mayor, ya que se aseguraron 124 mil 750 litros de hidrocarburo. Asimismo, se encontraron nueve tanques, dos pipas, dos tractocamiones, cuatro autotanque tipo pipa, un tanque adicional y tres bombas.

Todos los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de la investigación en curso. Las autoridades federales continúan con las indagatorias para determinar el alcance de las operaciones ilícitas en estos predios y la posible participación de más personas en este delito.

El caso se mantiene en proceso, mientras se refuerzan las acciones contra el robo de hidrocarburo en el estado de Nuevo León, particularmente en el municipio de Cadereyta Jiménez, donde se han detectado diversas tomas clandestinas.

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Con información de Carlos Campos Silva/ Noticias N+RR