Reportan Cuatro Choques Sobre Carretera 57 en Galeana, NL; Hay 6 Heridos

Debido a las inclemencias del clima registradas en diversos puntos del estado de Nuevo León, autoridades de rescate han recibido cuatro reportes de accidentes viales sobre la carretera 57, a la altura del municipio de Galeana. Estos percances ocurrieron durante la tarde-noche de este jueves 9 de abril.

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Uno de los accidentes más graves ocurrió a la altura del kilómetro 103, donde elementos de Protección Civil de Galeana tuvieron que utilizar diversas herramientas para liberar a una persona que quedó atrapado dentro de una camioneta luego de estrellarse contra la caja de una unidad pesada. El conductor fue trasladado de inmediato a una clínica médica.

En los kilómetros 100, 105 y 113 sucedieron varios percances por alcance. Los elementos de rescate informaron que en estos cuatro accidentes quedaron 6 personas heridas, entre ellas un bebé. Los afectados fueron trasladados a diversos hospitales en estado de salud estable. Se espera que en las próximas horas se revele la identidad de los lesionados.

Video: Se Registran Cuatro Choques Sobre Carretera 57 en Galeana Nuevo León

Continúan labores tras accidentes en carretera 57

Además de los elementos de rescate, también acudieron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron este tramo carretero para evitar que se sigan registrando este tipo de percances. Se espera que al sitio también llegue varias grúas para retirar los vehículos accidentados.

Autoridades de movilidad y rescate cerraron la circulación en ambos sentidos de la carretera 57, a la altura del municipio de Galeana, debido a los trabajos que se llevan a cabo en este lugar. Elementos de tránsito pidieron a los automovilistas bajar la velocidad ante la presencia de lluvias para evitar que se sigan registrando más percances.

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