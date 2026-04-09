Investiga Fiscalía de Nuevo León a Presunta Banda de Ladrones de Tarjetas Bancarias

La Fiscalía de justicia sigue el rastro de los ladrones de tarjetas bancarias que operan en el estado de Nuevo León, donde ya hay cuatro detenidos. Se sospecha que el resto de los integrantes, que aún permanecen prófugos, son de origen sudamericano.

Luego de los cateos realizados en los municipios de Escobedo, Guadalupe, San Nicolás y Salinas Victoria, autoridades investigadoras dieron a conocer detalles de la carpeta de indagatoria, la cual continúa en integración para esclarecer los hechos y ubicar a todos los responsables.

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Al menos una docena de propiedades, en un macro operativo, se encontraron entre los indicios diversas tarjetas bancarias, terminales electrónicas, computadoras, celulares, papelería diversa y un vehículo, mismos que ya forman parte de las investigaciones. Aunque las autoridades no se han pronunciado oficialmente debido al sigilo del caso, ha trascendido que se busca al menos a cuatro personas más que formarían parte de esta banda de delincuentes.

Algunos de ellos serían de origen venezolano y estarían relacionados con el presunto delito equiparable a robo. En cuanto al modo de operar de los presuntos responsables, la fiscalía señala que estas personas han estado activas en el estado desde finales del año pasado. Sus principales víctimas son personas adultas mayores.

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De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes persuadían a sus víctimas cuando acudían a realizar operaciones bancarias, convenciéndolas de acompañarlas hasta los cajeros automáticos, donde aprovechaban la situación para cometer los ilícitos. Tras la situación inusual, los afectados ingresaban nuevamente a la sucursal bancaria, donde les informaban que su tarjeta había sido sustituida por otra persona.

Para ese momento, los delincuentes ya habían realizado compras y transferencias que alcanzaban hasta los 159 mil pesos.Este esquema permitió a la banda vaciar cuentas bancarias.

Continúa búsqueda de más implicados

En el operativo, cuatro personas fueron detenidas, según se informó, dos de ellas por resistencia a particulares. Mientras tanto, los detectives continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los líderes de este grupo delictivo. Las autoridades mantienen activo el seguimiento del caso, con el objetivo de desarticular por completo a esta banda que ha operado en la entidad.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR