Detienen a Dos Jóvenes por Presunto Asesinato de Menor de 17 Años en García, Nuevo León

Dos jóvenes fueron detenidos luego de ser presuntamente relacionados con la ejecución de un menor de 17 años de edad el pasado 4 de abril en la colonia Paraje San José, en el municipio de García, Nuevo León.

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Esta detención se dio a conocer durante la tarde de este jueves 9 de abril, cuando elementos de seguridad se percataron de la presencia de los dos sujetos quienes presentaban una actitud sospechosa. Al interceptarlos, los jóvenes intentaron huir, pero oficiales lograron arrestarlos.

Los sujetos capturados fueron identificados como Pedro Damián "N", de 20 años de y Evin Axiel "N", de 17 años de edad. Tras su detención, autoridades les decomisaron varias dosis de sustancias ilícitas y armas de fuego. Los jóvenes fueron puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

Asesinan a menor de 17 años en García

Autoridades señalaron que los jóvenes detenidos serán investigados por su presunta relación con el asesinato de un menor de 17 años identificado como Axel. Este percance ocurrió el pasado 4 de abril sobre el cruce de las calles Del Río y Blanquillo en la colonia Paraje de San José donde autoridades hicieron presencial para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Tras su llegada, elementos de seguridad se percataron de que la víctima aún contaba con signos viales, pero luego ser trasladado a un hospital, paramédicos confirmaron su fallecimiento. Testigos señalaron que el menor había sido atacado por dos personas armadas que huyeron en una motocicleta.

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Con información de Brian Samaniego | N+

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